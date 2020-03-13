Дефицита продуктов и масок в Алматы не будет - акимат

По всем 19 видам социально значимых товаров есть поставщики, определены цены и объемы до конца июня.

В Алматы решен вопрос по обеспечению торговых точек продуктами, аптек масками и дезсредствами. Об этом сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев, передает zakon.kz.

По обеспечению социально значимыми продуктам питания - мы проехали по рынкам и магазинам. На сегодняшний день у нас имеется около 8 тысяч тонн продуктов питания – это сахар, овощи, мясо кур. На сегодняшний день у нас есть договоренность с крупными торговыми сетями. Мы им обеспечим оборотные средства, чтобы они бесперебойно поставляли продукты питания,- сообщил он.

Он отметил, что по всем 19 видам социально значимых товаров есть поставщики, определены цены и объемы до конца июня.

Поэтому ажиотажа не должно быть. То, что мы последние два дня наблюдали ажиотаж в некоторых торговых точках, это были временные всплески, вовремя доставили товар, - пояснил замакима.

По его словам, также решен вопрос с масками.

Вопрос тоже проработали и решили, у нас есть производители, достигнута договоренность, договор мы с ними подписываем, обеспечим обороты, по сырью вопрос уже решили. Уже вчера поставили в город 80 тысяч масок, сегодня 60 тысяч. На выходных ожидается поставка около 140 тысяч, с понедельника будем поставлять около 80 тысяч ежедневно, - рассказал Туякбаев.

Он отметил, что все необходимые службы ими будут обеспечены - полицейские, врачи, погранслужба и т.д.

"Что касается дезинфицирующих средств, у нас есть свои производители, тоже провели переговоры, подписали контракты.Сейчас нам надо обработать все транспортные средства, общественные помещения, больницы, поликлиники. Этот вопрос тоже решен", - сказал он.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

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