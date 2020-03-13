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Партия "Nur Otan" приостановила прием населения

Будет усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов.

Фото : -13 марта 2020, 20:29

"Nur Otan" приостановил работу по личному приему населения, сообщает zakon.kz.

В связи с введением в стране ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, во всех общественных приемных партии "Nur Otan" личный прием населения временно приостанавливается, - сообщает пресс-служба партии.

Вместе с тем, будет усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов партии для организации оперативной обработки всех обращений граждан.

Call-центр: 8 800 080 44 41

Электронная почта: komek@nurotan.kz

WhatsApp: 8 700 800 44 41

Facebook.

Instagram.

Призываем всех строго придерживаться следующих рекомендаций, разработанных Министерством здравоохранения страны, - сказано в сообщении.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.


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