Пассажиры рейса Милан-Москва-Нур-Султан госпитализированы

Когда я ехала сюда, 20 человек были уже госпитализировано. Думаю, что в ближайшие часы госпитализированы будут все - Кисикова

20 пассажиров самолета, на котором летела заразившаяся в Италии короновирусом казахстанка, уже госпитализированы. В ближайшие часы в карантин будет помещено еще 84 человека, прилетевших этим рейсом. Об этом сегодня в Службе Центральных коммуникаций рассказала руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Пассажиры, которые летели из Италии, сразу были сняты с рейса, а остальные находились на борту, поэтому относятся к числу контактных, мы почти всех уже обзвонили, среди них есть граждане России, у некоторых даже есть билеты на руках на обратный рейс. (…) Когда я ехала сюда, 20 человек были уже госпитализировано. Думаю, что в ближайшие часы госпитализированы будут все, - сообщила она.

Всего этим рейсом в Казахстан прибыло 90 человек, 84 остались в Нур-Султане, шестеро выбыли в другие регионы.

Мы госпитализируем всех 84 пассажиров, у них возьмем список уже их контактных лиц. И до определения результата мы всех возьмем на домашний карантин. А при появлении клинических признаков будем сразу организовывать их госпитализацию, - добавила она.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

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Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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