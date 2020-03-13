Количество зараженных коронавирусом казахстанцев увеличилось до четырех
Четвертый зараженный находится в Алматы.
Фото : AP nuotr.13 марта 2020, 21:39
В Казахстане обнаружен четвертый казахстанец с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz
В Алматы у четвертого человека выявлен коронавирус. Он прилетел из Германии 13 марта. Он сам дома лечился в карантине, начал замечать симптомы и позвонил по номеру 1406. Его забрали, сделали необходимый анализ. Сейчас он лечится в многопрофильном лечебном заведении, - заявил в прямом эфире телепередачи Ashyq Alan официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.
Согласно его словам, зараженный - мужчина, 1976 года рождения.
13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.
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