Казахстанский композитор сочинил песню про коронавирус

Творческие методы борьбы с эпидемией.

Казахстанский композитор и певец Марат Омаров сочинил песню про коронавирус, сообщает zakon.kz.

В песне Омаров "обращается" к коронавирусу со следующими призывами: уходи, не приближайся и не подходи. Таким образом, очевидно, он пытается не допустить его в стране.

13 марта стало известно о первых двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных лиц с больными людьми.

Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Каронавирус кет, кет, кет! Халықаралық Челлендж! Публикация от Марат Омаров???? (@marat_omarov_kz) 12 Мар 2020 в 7:15 PDT

/p>

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!