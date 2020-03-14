Казахстанский композитор сочинил песню про коронавирус
Творческие методы борьбы с эпидемией.
Фото : Кадр из видео14 марта 2020, 02:02
Казахстанский композитор и певец Марат Омаров сочинил песню про коронавирус, сообщает zakon.kz.
В песне Омаров "обращается" к коронавирусу со следующими призывами: уходи, не приближайся и не подходи. Таким образом, очевидно, он пытается не допустить его в стране.
13 марта стало известно о первых двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных лиц с больными людьми.
Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
/p>
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011508-312b2c56decbf1ca2a03ca28283e80ac
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...