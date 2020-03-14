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Казахстанский композитор сочинил песню про коронавирус

Творческие методы борьбы с эпидемией.

Фото : Кадр из видео14 марта 2020, 02:02

Казахстанский композитор и певец Марат Омаров сочинил песню про коронавирус, сообщает zakon.kz.

В песне Омаров "обращается" к коронавирусу со следующими призывами: уходи, не приближайся и не подходи. Таким образом, очевидно, он пытается не допустить его в стране.

13 марта стало известно о первых двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных лиц с больными людьми.

Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.

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Каронавирус кет, кет, кет! Халықаралық Челлендж!

Публикация от Марат Омаров???? (@marat_omarov_kz) 12 Мар 2020 в 7:15 PDT

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