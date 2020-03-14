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Информацию о возможном открытии "Хоргоса"прокомментировали власти

Даже если китайская сторона начнет свою деятельность, казахстанская часть будет закрыта.

Фото : Галымурат Жукел14 марта 2020, 13:50

В Интернете появилась информация, что Китай намерен открыть МЦПС "Хоргос" со своей стороны с 15 марта. В связи с этим в акимате Алматинской области сделали заявление, передает zakon.kz.

МЦПС "Хоргос" остается закрытым. Его работа приостановлена до особого распоряжения. Мы об этом сообщили через СМИ. Даже если китайская сторона начнет свою деятельность, казахстанская часть будет закрыта, - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

"Хоргос" закрыли до 15 февраля, затем срок продлили до конца февраля. 16 февраля поступило сообщение, что МЦПС закрыт до особого распоряжения.


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