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Почему разыскиваются контактные лица, объяснили в Минздраве 

Их просят позвонить по номеру 1406 или 103.

Фото : gazeta.ru14 марта 2020, 15:15

Сегодня еще у одного пассажира, прибывшего 10 марта рейсом Москва-Алматы, выявлен коронавирус, сообщает zakon.kz.

В момент приезда данный пациент относился к 2 категории и не нуждался в изоляции. Все контактные лица разыскиваются и размещаются для изоляции.

Напомним, 14 марта комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК обратился к пассажирам трех рейсов.

Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.


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