Почему разыскиваются контактные лица, объяснили в Минздраве
Их просят позвонить по номеру 1406 или 103.
Фото : gazeta.ru14 марта 2020, 15:15
Сегодня еще у одного пассажира, прибывшего 10 марта рейсом Москва-Алматы, выявлен коронавирус, сообщает zakon.kz.
В момент приезда данный пациент относился к 2 категории и не нуждался в изоляции. Все контактные лица разыскиваются и размещаются для изоляции.
Напомним, 14 марта комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК обратился к пассажирам трех рейсов.
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