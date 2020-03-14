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В Алматы на карантине по категории 1 А находятся 606 человек

Четверо пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19 получают лечение в одной из алматинских больниц.

Фото : delo.ua14 марта 2020, 15:29

На сегодня в Алматы на карантине по категории 1 А в многопрофильных стационарах находятся 606 человек: в ММЦ №1 находится на карантине 265 человек, в ММЦ №2 – 168 и в ММЦ №3 - 138 человек, сообщает zakon.kz.

В стационаре имеется необходимое количество препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

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Четверо пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19 получают лечение в одной из алматинских больниц. Состояние троих из них врачи расценивают, как удовлетворительное. У одного пациента состояние средней тяжести. Все инфицированные получают лечение согласно утвержденного протокола, назначена противовирусная и симптоматическая терапия.

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