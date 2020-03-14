Три сестры 30 лет жили без документов в СКО

Живя в сельской местности, сестры долгое время считали, что не нуждаются в документах.

В рамках акции "Приемная на дороге" три жительницы района Магжана Жумабаева впервые получили документы после 30 лет проживания в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Сестры Нагумановы родились в Омской области РСФСР. В Казахстан переехали с родителями еще в 1990 году, когда старшей из них было 6 лет.

Живя в сельской местности, сестры долгое время считали, что не нуждаются в документах. Лишь когда возникла необходимость, они обратились за консультацией в рамках акции "Приемная на дороге" к начальнику ДП СКО полковнику полиции Марату Тулебаеву, - говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО.

Выяснилось, что сложилось несколько факторов, включая утрату свидетельств о рождении и отсутствие ответа от российской стороны. Сотрудники Управления миграционной службы ДП СКО проделали большую работу по каналам посольства РК и международного бюро по правам человека. История, начавшаяся на акции "Приемная на дороге", на ней же нашла благополучное завершение. Полицейские пригласили Дариху, Камеш и Данию Нагумановых в Управление миграционной службы - один из пунктов проведения двенадцатого этапа акции. Сельчанки были документированы в прямом эфире социальных сетей.

Мы хотим сказать большое спасибо полицейским за терпение и внимательное отношение к нашей проблеме. Теперь решатся многие проблемы, например, мой сын сможет поступить в колледж. Все это стало возможным благодаря моему обращению в ДП СКО, - рассказала Дариха Сахаутдиновна.

Полицейские считают проведение "Приемной на дороге" в виртуальном пространстве важным трендом времени.

Социальные сети стали эффективным средством информирования. Мы пользуемся ими, чтобы еще раз напомнить людям: приведите в порядок свои документы, позаботьтесь о документировании пожилых родственников. Ситуации, подобные случаю сестер Нагумановых, были особенно характерны для 1990-х годов, но встречаются и сегодня, - объяснил начальник УМС ДП СКО подполковник полиции Талгат Абилов.

К слову, при проведении "Приемной" обращения по линии миграции - одни из самых частых. Более 20 вопросов такого рода поступило только в ходе онлайн-общения на официальных аккаунтах ДП СКО за половину второго дня акции. Всего за полтора дня полицейские дали ответы на более чем 150 вопросов североказахстанцев.

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