Житель Лисаковска 30 лет жил без документов
Фото: astanatv.kz
Житель города Лисаковска в Костанайской области 30 лет жил без документов. Мужчине сейчас 48. Однако большую часть своей жизни у него не было даже удостоверения, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Astana TV, из-за отсутствия документов он не мог получать социальную и медицинскую помощь.
"Почему горожанин оказался в такой ситуации полицейские региона не сообщили. Уточнили лишь, что удалось восстановить личность мужчины. И впервые за долгое время оформить ему паспорт", – говорится в сообщении.
Кроме того, костанайцу помогли также с жильем и продуктами питания.
Ранее сообщалось, что в Астане целый микрорайон жил 16 лет без документов.
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