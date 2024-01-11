Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Житель Лисаковска 30 лет жил без документов

костанаец получил документы Фото: astanatv.kz
Житель города Лисаковска в Костанайской области 30 лет жил без документов. Мужчине сейчас 48. Однако большую часть своей жизни у него не было даже удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, из-за отсутствия документов он не мог получать социальную и медицинскую помощь.

"Почему горожанин оказался в такой ситуации полицейские региона не сообщили. Уточнили лишь, что удалось восстановить личность мужчины. И впервые за долгое время оформить ему паспорт", – говорится в сообщении.

Кроме того, костанайцу помогли также с жильем и продуктами питания.

Ранее сообщалось, что в Астане целый микрорайон жил 16 лет без документов.

Читайте также

штормовое предупреждение
Гололед, метель, дождь и ураганный ветер ожидаются в Казахстане
В Костанае оштрафовали женщину, попавшую под машину
В Костанае оштрафовали женщину, которую сбила машина
В Улытауской области нашли пропавших пастухов
В Улытауской области нашли пропавших 9 января пастухов
Елена Беляева
Костанайская область Лисаковск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: