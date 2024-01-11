Житель Лисаковска 30 лет жил без документов

Фото: astanatv.kz

Житель города Лисаковска в Костанайской области 30 лет жил без документов. Мужчине сейчас 48. Однако большую часть своей жизни у него не было даже удостоверения, сообщает Zakon.kz.

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