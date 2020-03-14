Как нашли четвертого зараженного коронавирусом

Жена зараженного сейчас тоже находится в больнице. У нее взяли анализы на коронавирусную инфекцию.

Четвертый пассажир, прибывший из Москвы, мог заразиться от сына, передает zakon.kz.

Последний четвертый пациент прибыл из Москвы, гражданин Казахстана. Он был там с родственниками, в том числе со своим сыном. Сын впоследствии заболел коронавирусом. Он об этом нам не сообщал. Вчера вечером он обратился к нам, мы получали у него анализы. Утром определили, что анализы у него положительные. С утра мы его госпитализировали. Он живет в квартире вместе с супругой. Мы госпитализировали в стационар в отдельные боксы. Жена находится в отдельном боксе, так как она потенциальная контактная. С нее также взяты анализы, - сказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

Он отметил, что сын казахстанца, прибывшего из Москвы, некоторое время назад был в Италии. Он стал одним из заносчиков инфекции в Москве. Про его гражданство ничего не известно.

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