Китай и Южная Корея исключены из списка самых неблагополучных по коронавирусу
Постановление подписано главным государственным санитарным врачом РК Жандарбеком Бекшиным.
Фото : Nestia14 марта 2020, 18:54
Среди мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане изменен список неблагополучных по коронавирусу стран, сообщает zakon.kz.
Из категории 1 "а" убраны Китай и Южная Корея.
Как уже говорилось, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин подписал постановление "О введении дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан".
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