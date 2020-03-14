Китай и Южная Корея исключены из списка самых неблагополучных по коронавирусу

Постановление подписано главным государственным санитарным врачом РК Жандарбеком Бекшиным.

Среди мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане изменен список неблагополучных по коронавирусу стран, сообщает zakon.kz.

Из категории 1 "а" убраны Китай и Южная Корея.

Как уже говорилось, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин подписал постановление "О введении дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан".

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