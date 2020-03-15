Казахстанские пловцы завоевали шесть медалей на Открытом чемпионате Украины

Чемпионат проходил в Харькове.

Казахстанские спортсмены отметились шестью медалями на Открытом чемпионате Украины по плаванию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

У женщин на дистанции 200 метров на спине второе место заняла Анастасия Резванцева. Первой на финише была украинка Дарина Зевина. Замкнула тройку лучших Марина Колесникова (Украина).

У мужчин в этом же виде программы Глеб Коваленя завоевал бронзовую медаль. Первым на финише был Вадим Науменко, вторым - Даниил Ткаченко (оба представили Украину). Также Резванцева и Екатерина Болгарская стали второй и третьей соответственно на дистанции 50 метров на спине. Первое место осталось за Ириной Пикинер (Украина).

Ксения Игнатова показала второй результат на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Украинки Карина Снитко и Камила Исаева стали первой и второй соответственно.

Болгарская была третьей на дистанции 100 метров на спине, уступив украинкам Дарине Зевиной (первое место) и Марине Колесниковой (второе место).

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