Казахстанские пловцы завоевали 10 медалей за три дня на чемпионате Азии в Индии

Фото: Каирбек Тулегенов

В Ахмадабаде продолжается 11-й чемпионат Азии по водным видам спорта, который проходит с 28 сентября по 11 октября. В программу чемпионата входят плавание, прыжки в воду, артистическое плавание и водное поло.

По итогам трех дней соревнований сборная Казахстана по плаванию уже успела завоевать 10 наград: Золотая медаль Мусин Әділбек – 50 м баттерфляй (0:23.74). Фото: Каирбек Тулегенов Серебряные медали Сказобцов Максим – 100 м баттерфляй (0:52.66);

Абубакирова София – 50 м на спине (0:28.90) и 50 м баттерфляй (0:26.80);

Коваленя Глеб – 50 м вольный стиль (0:22.81);

Мырзамуратов Айбат – 50 м брасс (0:28.04). Фото: Каирбек Тулегенов Бронзовые медали Сподаренко Софья – 50 м баттерфляй (0:26.94) и 100 м баттерфляй (1:01.14);

Сказобцов Максим – 50 м баттерфляй (0:23.90). Эстафета 4×100 м вольный стиль микс Мусин Ә., Бабалек Ғ., Сподаренко С., Абубакирова С. – 3:35.36 (новый рекорд Казахстана). Фото: Каирбек Тулегенов Спортсмены продолжают борьбу за новые награды, а впереди еще несколько дней соревнований. Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО "Самрук-Қазына", партнером – Фонд поддержки спорта "Sport Qory". Фото: Каирбек Тулегенов

