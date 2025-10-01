#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанские пловцы завоевали 10 медалей за три дня на чемпионате Азии в Индии

Казахстанские пловцы завоевали 10 медалей за три дня на чемпионате Азии в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:00 Фото: Каирбек Тулегенов
В Ахмадабаде продолжается 11-й чемпионат Азии по водным видам спорта, который проходит с 28 сентября по 11 октября. В программу чемпионата входят плавание, прыжки в воду, артистическое плавание и водное поло.

По итогам трех дней соревнований сборная Казахстана по плаванию уже успела завоевать 10 наград:

Золотая медаль

  • Мусин Әділбек – 50 м баттерфляй (0:23.74).

Казахстанские пловцы завоевали 10 медалей за три дня на чемпионате Азии в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:00

Фото: Каирбек Тулегенов

Серебряные медали

  • Сказобцов Максим – 100 м баттерфляй (0:52.66);
  • Абубакирова София – 50 м на спине (0:28.90) и 50 м баттерфляй (0:26.80);
  • Коваленя Глеб – 50 м вольный стиль (0:22.81);
  • Мырзамуратов Айбат – 50 м брасс (0:28.04).

Казахстанские пловцы завоевали 10 медалей за три дня на чемпионате Азии в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:00

Фото: Каирбек Тулегенов

Бронзовые медали

  • Сподаренко Софья – 50 м баттерфляй (0:26.94) и 100 м баттерфляй (1:01.14);
  • Сказобцов Максим – 50 м баттерфляй (0:23.90).

Эстафета 4×100 м вольный стиль микс

  • Мусин Ә., Бабалек Ғ., Сподаренко С., Абубакирова С. – 3:35.36 (новый рекорд Казахстана).
Казахстанские пловцы завоевали 10 медалей за три дня на чемпионате Азии в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:00

Фото: Каирбек Тулегенов

Спортсмены продолжают борьбу за новые награды, а впереди еще несколько дней соревнований.

Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО "Самрук-Қазына", партнером – Фонд поддержки спорта "Sport Qory".

Казахстанские пловцы завоевали 10 медалей за три дня на чемпионате Азии в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:00

Фото: Каирбек Тулегенов

Айсулу Омарова
