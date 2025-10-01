Казахстанские пловцы завоевали 10 медалей за три дня на чемпионате Азии в Индии
Фото: Каирбек Тулегенов
В Ахмадабаде продолжается 11-й чемпионат Азии по водным видам спорта, который проходит с 28 сентября по 11 октября. В программу чемпионата входят плавание, прыжки в воду, артистическое плавание и водное поло.
По итогам трех дней соревнований сборная Казахстана по плаванию уже успела завоевать 10 наград:
Золотая медаль
- Мусин Әділбек – 50 м баттерфляй (0:23.74).
Фото: Каирбек Тулегенов
Серебряные медали
- Сказобцов Максим – 100 м баттерфляй (0:52.66);
- Абубакирова София – 50 м на спине (0:28.90) и 50 м баттерфляй (0:26.80);
- Коваленя Глеб – 50 м вольный стиль (0:22.81);
- Мырзамуратов Айбат – 50 м брасс (0:28.04).
Фото: Каирбек Тулегенов
Бронзовые медали
- Сподаренко Софья – 50 м баттерфляй (0:26.94) и 100 м баттерфляй (1:01.14);
- Сказобцов Максим – 50 м баттерфляй (0:23.90).
Эстафета 4×100 м вольный стиль микс
- Мусин Ә., Бабалек Ғ., Сподаренко С., Абубакирова С. – 3:35.36 (новый рекорд Казахстана).
Фото: Каирбек Тулегенов
Спортсмены продолжают борьбу за новые награды, а впереди еще несколько дней соревнований.
Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО "Самрук-Қазына", партнером – Фонд поддержки спорта "Sport Qory".
Фото: Каирбек Тулегенов
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript