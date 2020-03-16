Что принесет Казахстану снижение базовой ставки ФРС США

Как считает эксперт, благодаря этому долларовые потоки не сразу, но в скором времени должны "политься" на развивающиеся рынки, где уровень ставок теперь во много раз выше, чем в США и ЕС.

ФРС США снизил базовую ставку до 0-0.25% и запустил новый QE. Как это может отразиться на развивающихся рынках, а в частности, на экономике Казахстана и курсе тенге, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, американский центробанк снизил базовую ставку до 0% (0-0.25%) и сделал это вновь "досрочно", то есть вне очередного заседания.

Более того, как мы ожидали в пятницу, ФРС официально объявил о начале новой, четвертой по счету программы количественного смягчения QE4, в рамках которой ежемесячно будут скупать на 500 млрд USD казначейские векселя и на 200 млрд USD ипотечные облигации. Вместе с тем, ФРС США договорился о координированных действиях с центробанками Канады, Англии, Японии, ЕС и Швейцарии, согласно которым данные ЦБ снизят на 0,25 процентных пункта стоимость долларовой ликвидности в своих странах, предоставляемые через операции СВОП, – написал Олжас Тулеуов.

В целом, по его мнению, все эти меры, говоря проще, "наводнят" рынки не то что дешевой, а бесплатной массой долларовой ликвидности. При этом размер текущих долларовых вливаний считается беспрецедентным в истории. Так, для достижения в предыдущий раз, а именно в 2008 году, подобных объемов "поддержки" экономики, понадобился длительный период в несколько месяцев.

Таким образом, долларовые потоки не сразу, но в скором времени должны "политься" на развивающиеся рынки, где уровень ставок теперь во много раз выше, чем в США и ЕС. В частности, в Казахстане сейчас уровень реальной ставки (базовая ставка минус инфляция) составляет 6,0% и, скорее всего, будет оставаться на высоком положительном уровне, что непременно в течение следующих 2-3 лет должно привлечь "море" спекулятивного и инвестиционного капитала в нашу страну, а значит и позволить курсу тенге найти свое сбалансированное и равновесное значение, если, конечно же, речь будет идти о его свободном плавании, – подытожил Олжас Тулеуов.

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