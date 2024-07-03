Глава ФРС Джером Пауэлл рассказал, при каких условиях может снизиться базовая ставка в США

Текущего снижения инфляции в США недостаточно для того, чтобы ФРС приступила к снижению ставок. Об этом заявил председатель ФРС США Джером Пауэлл, сообщает Zakon.kz.

Инфляция в Соединенных Штатах снова замедляется после более высоких показателей в начале этого года. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы США (ФРС США) Джером Пауэлл в рамках выступления на форуме Европейского центрального банка в Синтре (Португалия), передает Associated Press. При этом он добавил, что для снижения базовой ставки этого недостаточно, и ФРС необходимо получить больше данных о динамике потребительских цен.

По словам Пауэлла, после некоторых отчетов о высоком уровне инфляции в начале 2024 года данные за апрель и май действительно могут указывать на замедление инфляции.

Он пояснил, что представители ФРС по-прежнему ожидают, что годовой рост цен замедлится и дальше до целевого уровня в 2%, прежде чем появится уверенность в "победе" над высокой инфляцией. Отметим, что в мае ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

К слову, эксперты финрынка уже рассказывали, как решения по базовой ставке США могут влиять на ситуацию в Казахстане. В частности, финансист Расул Рысмамбетов отмечал, что решения ФРС США по базовой ставке могут косвенно влиять на курс доллара в РК. Так как по мере снижения ставки ФРС доллар может становится дешевле.

О непрямом влиянии решений финансового регулятора США на Казахстан говорила и аналитик АФК Зарина Скрипченко. По ее словам, высокие процентные ставки в США делают доллар, как и финансовые инструменты в этой валюте, более привлекательными для инвесторов. Соответственно, сохранение процентных ставок ФРС может оставаться фактором давления на курс нацвалюты Казахстана.

Ранее Zakon.kz также сообщал, насколько может снизиться курс доллара после существенного роста в июне и начале июля.