В Нур-Султане запретили кальяны, не работают клубы и бары

В акимате столицы под руководством Алтая Кульгинова прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает zakon.kz.

По информации Акмарал Олжабаевой, службы гражданской защиты города перешли на круглосуточный усиленный вариант несения службы. Усилена охрана общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, особо важных гос- и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов.

Таким образом:

- Продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки функционируют в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

- Ограничена работа вещевых рынков с 11.00 до 17.00 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Организовано на всех объектах торговли регулярное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. В местах общественного питания, в том числе фуд-кортах ТРЦ будет проводиться дезинфекция;

- Обеспечивается эффективная реализация мер продовольственной безопасности, в том числе бесперебойная поставка и стабилизация цен на социально-значимые продовольственные товары;

- Общественный транспорт работает в прежнем режиме с проведением дезинфекции автобусов на конечных остановочных пунктах и мойках;

- Детские сады будут работать в обычном режиме с усилением медицинского и санитарного контроля;

- Приостановлена деятельность объектов внешкольного допобразования (Дворец школьников, дворцы творчества, дворовые клубы, кружки, секции, компьютерные клубы); также закрыты все спортивные объекты. Отменены учебно-тренировочные сборы, тренировки по видам спорта, соревнования всех уровней;

- Запрещено проведение зрелищных, спортивных (за исключением проводимых без участия зрителей) и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- Приостановлена деятельность кинотеатров, театров, выставок и увеселительных заведений (ночные клубы, караоке, бары, компьютерные клубы, фитнес центры, тренажерные залы, бассейны, бани) и других объектов массового скопления людей;

- Ограничено время работы ресторанов, кафе и прочих мест общественного питания до 22.00 часов, при этом единовременное количество людей ограничить до 50 человек;

- Запрещено использование кальянов в кафе, ресторанах и т.д;

- Рекомендовано организациям переводить сотрудников на дистанционный режим работы.