В полиции Алматы показали, как прошел масштабный рейд по кальянным барам

В кафе и ресторанах Алматы провели масштабную отработку по выявлению курения кальянов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции города 12 ноября, более 100 курильщиков кальянов оштрафовали за одну ночь.

"Локальные рейды проведены в увеселительных заведениях с целью выявления нарушений употребления табачных изделий. В ходе проверки было составлено 114 протоколов по ст. 441 КРКобАП – по факту нарушения запрета потребления табачных изделий. За данное правонарушение предусмотрен штраф от 15 до 50 МРП для физических лиц", – информировал заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы майор полиции Айтан Елеусизов.

Всего в заведениях было изъято 162 кальяна.

Ранее полиция Алматы сообщала о локальной отработке по паркингам.