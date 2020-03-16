Димаш Кудайберген отменил концерты в Европе

Выступления Димаша Кудайбергена во всем мире собирают стадионы, что в условия пандемии коронавируса может привести к катастрофе.

Пандемия коронавируса не обходит стороной никого. Но больше всего пострадали от эпидемии спортсмены и артисты. Казахстанский талант, "человек шести октав" Димаш Кудайберген сообщил об отмене концертов в Европе в рамках тура "Арнау" из-за новой заразы и запрете на массовые мероприятия, передает zakon.kz.

С большим сожалением моя команда и я должны сообщить вам, что из-за коронавируса концерты в Праге, Гамбурге, Дюссельдорфе, Штутгарте и Минске отменены и будут перенесены. Новые даты будут объявлены позже, после того как мы договоримся с принимающими сторонами. Я очень ценю вашу любовь и поддержку, и я знаю, что вы, как и я, с нетерпением ждали этих концертов. Однако в этот трудный период мы должны прежде всего заботиться о своем здоровье и принимать все необходимые меры безопасности. Уверен, что скоро мы увидимся в добром здравии и хорошем настроении. Берегите себя, - написал в своем письме поклонникам Димаш Кудайберген.

Добавим, что выступления Димаша Кудайбергена во всем мире собирают стадионы, что в условия пандемии коронавируса может привести к катастрофе и быстрому распространению инфекции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!