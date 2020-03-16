Димаш Кудайберген отменил концерты в Европе
Выступления Димаша Кудайбергена во всем мире собирают стадионы, что в условия пандемии коронавируса может привести к катастрофе.
Пандемия коронавируса не обходит стороной никого. Но больше всего пострадали от эпидемии спортсмены и артисты. Казахстанский талант, "человек шести октав" Димаш Кудайберген сообщил об отмене концертов в Европе в рамках тура "Арнау" из-за новой заразы и запрете на массовые мероприятия, передает zakon.kz.
С большим сожалением моя команда и я должны сообщить вам, что из-за коронавируса концерты в Праге, Гамбурге, Дюссельдорфе, Штутгарте и Минске отменены и будут перенесены. Новые даты будут объявлены позже, после того как мы договоримся с принимающими сторонами. Я очень ценю вашу любовь и поддержку, и я знаю, что вы, как и я, с нетерпением ждали этих концертов. Однако в этот трудный период мы должны прежде всего заботиться о своем здоровье и принимать все необходимые меры безопасности. Уверен, что скоро мы увидимся в добром здравии и хорошем настроении. Берегите себя, - написал в своем письме поклонникам Димаш Кудайберген.
Добавим, что выступления Димаша Кудайбергена во всем мире собирают стадионы, что в условия пандемии коронавируса может привести к катастрофе и быстрому распространению инфекции.
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My beloved Dears! I am sad to inform you that the concerts of the world tour “Arnau Tour” have been postponed. With great regret my team and I have to inform you that due to coronavirus, the concerts in Prague, Hamburg, Dusseldorf, Stuttgart and Minsk are canceled and will be rescheduled. New dates will be announced later, after we will come to an agreement with the host parties. I really appreciate your love and support, and I know that you, just like me, were looking forward to these concerts. However, in this difficult period, we must first of all be mindful of our health and take all necessary safety measures. I am sure that soon we will see each other in good health and high spirits. Take care of yourself! _______________ Құрметті Dears! «Arnau Tour» әлемдік туры аясындағы концерттер кейінге қалдырылғанын өкінішпен хабарлаймын. Коронавирустық инфекцияның алдын алуға байланысты Прага, Гамбург, Дюссельдорф, Штутгарт және Минск қалаларындағы концерттерім тоқтатылып, басқа уақытқа жоспарлануда. Қабылдаушы тараптармен келісіліп, концертердің өтетін күні анықталған соң, алдын ала жарияланады. Мен сіздің маған құрметіңіз бен ықыласыңызды жоғары бағалаймын және сіз де мен сияқты концерттерді асыға күткеніңізді білемін. Бірақ дәл қазіргідей қиын кезеңде біз ең алдымен денсаулығымызды қадағалап, барлық қажетті қауіпсіздік шараларын сақтауымыз керек. Жақын арада біз сіздің денсаулығыңыз жақсы, көңіл-күйлеріңіз керемет болатынына сенімдіміз. Басымыз аман, бауырымыз бүтін, төрт құбыламыз тең болсын!
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