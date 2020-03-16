Токаев выступит с обращением к казахстанцам в 14.00
Он расскажет о введении ЧП.
Фото : Акорда16 марта 2020, 12:58
Президент Касым-Жомарт Токаев обратится к казахстанцам в 14.00, передает zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.
Телевизионное обращение Президента выйдет в эфир в 14-00. Телевизионное обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан будет показано в эфире республиканских каналов сегодня в 14-00, - написал он.
15 марта Президент Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения.
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