Президент Токаев выступит с обращением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 апреля 2024 года выступит с обращением из-за паводковой ситуацией по областям страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал советник – пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит сегодня с обращением к народу Казахстана в связи со сложной паводковой ситуацией в ряде регионов", – сказано в публикации.

Также отмечено, что обращение президента будет транслироваться на всех республиканских телеканалах в 13.00.

Ранее сообщалось, что Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями.