Новым акимом Актобе стал мастер спорта

Им стал Асхат Шахаров.

В Актобе назначен новый аким, передает zakon.kz.

Им стал Асхат Шахаров, сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Шахаров Асхат Берлешевич родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовой стаж:

· Преподаватель кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова (2000-2004);

· Преподаватель Актюбинского государственного педагогического института, директор Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области (2004-2013);

· Аким Каратобинского района Западно-Казахстанской области (06.2013);

· Аким района Бәйтерек Западно-Казахстанской области (с 01.07.2017).

Новый аким Актобе - заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо, трехкратный чемпион мира по самбо, двукратный обладатель кубка мира, двукратный чемпион мира среди молодежи (Актюбинск 1997, Краснодар 1998 гг.), трехкратный чемпион Азии, обладатель гран-при президента РФ, участник Олимпийских игр в Сиднее.

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