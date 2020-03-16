Новым акимом Актобе стал мастер спорта
Им стал Асхат Шахаров.
В Актобе назначен новый аким, передает zakon.kz.
Им стал Асхат Шахаров, сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.
Шахаров Асхат Берлешевич родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовой стаж:
· Преподаватель кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова (2000-2004);
· Преподаватель Актюбинского государственного педагогического института, директор Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области (2004-2013);
· Аким Каратобинского района Западно-Казахстанской области (06.2013);
· Аким района Бәйтерек Западно-Казахстанской области (с 01.07.2017).
Новый аким Актобе - заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо, трехкратный чемпион мира по самбо, двукратный обладатель кубка мира, двукратный чемпион мира среди молодежи (Актюбинск 1997, Краснодар 1998 гг.), трехкратный чемпион Азии, обладатель гран-при президента РФ, участник Олимпийских игр в Сиднее.
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