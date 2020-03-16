Зараженная коронавирусом девочка была изолирована сразу по прилету в Алматы
Она вернулась из Германии с родителями.
Фото : zemcrb.ucoz.ru16 марта 2020, 13:32
Региональный штаб по противодействию распространения коронавируса привел последние данные о ситуации по коронавирусу в Алматы, передает zakon.kz.
На 16 марта зарегистрировано 7 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Шестеро пациентов находятся на лечении во взрослой инфекционной больнице. Девочка, 2008 года рождения, прибывшая в Алматы с родителями из Германии, сразу с борта воздушного судна была госпитализирована в отдельный бокс в детской инфекционной больнице. В настоящий момент состояние девочки удовлетворительное. Следует отметить, что борт из 12 человек, включая экипаж, с аэропорта, были изолированы, взяты анализы, - сказано в сообщении.
7 пациентов, у которых зарегистрирован коронавирус, получают лечение согласно утвержденному протоколу, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия.
Все контактировавшие с зараженными помещены на 14-дневный карантин в провизорные стационары.
В целом, на сегодня в Алматы на карантине находятся 676 человек.
15 марта стало известно о заражении коронавирусом юной алматинки - 2008 г.р.
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