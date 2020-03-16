Токаев обратился к казахстанцам
Предлагаем вашему вниманию видео обращения.
Фото : Акорда16 марта 2020, 13:58
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу страны, передает zakon.kz.
Обращение главы государства анонсировал 15 марта его пресс-секретарь Берик Уали.
Президент Касым-Жомарт Токаев завтра выступит с телевизионным обращением. В связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан глава государства вводит на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года, - написал он.
Предлагаем вашему вниманию видео обращения.
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