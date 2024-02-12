Токаев обратился к казахстанцам
Кроме того, глава государства представил к награде отличившихся.
"В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане", – сказано в сообщении.
Также Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия.
"Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам", – говорится в заключении.
С прошлой недели по стране бушует непогода. Метели, минусовая температура доставляют множество неудобств казахстанцам.
К примеру, в Хромтау медики ползком добирались до пациента по сугробам в сильную метель. Их поступок впечатлил жителей страны.
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