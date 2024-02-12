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Токаев обратился к казахстанцам

Токаев обратился к казахстанцам Фото: akorda.kz
12 февраля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с важным обращением. Он поблагодарил казахстанцев, спасающих людей в непогоду, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, глава государства представил к награде отличившихся.

"В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане", – сказано в сообщении.

Также Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия.

"Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам", – говорится в заключении.

С прошлой недели по стране бушует непогода. Метели, минусовая температура доставляют множество неудобств казахстанцам.

К примеру, в Хромтау медики ползком добирались до пациента по сугробам в сильную метель. Их поступок впечатлил жителей страны.

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Самоотверженные действия не остались не замеченными: Управление здравоохранения Актюбинской области выразило благодарность бригаде скорой помощи.

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