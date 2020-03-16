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300 млрд тенге выделяют на создание новых рабочих мест - Токаев

Для наполнения внутреннего рынка будет увеличено финансирования программы "Экономика простых вещей".

Фото : Акорда16 марта 2020, 14:18

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении к народу Казахстана затронул тему непростой экономической ситуации в стране и мире, и влияние режима ЧП на экономику страны, передает zakon.kz.

Мы стали свидетелями отрицательного влияния на глобальную экономику, речь идет о переформатировании всей мировой экономики системы, В Казахстане ощущается последствия колоссального кризиса, мы примем меры, чтобы не допустить роста безработицы. Международные резервы страны составляют 90 млрд долларов, это гарантия стабильности экономики и выплаты социальных обязательств государства. Средства переориентируем на те направления, создание новых рабочих мест, это порядка 300 млрд тенге, - сказал Президент.

Он добавил, что для наполнения внутреннего рынка будет увеличено финансирования программы "Экономика простых вещей".

Спекулятивное завышение цен недопустимо, акимы возьмут этот вопрос на жесткий контроль, - заявил Токаев.


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