Новые горизонты Шымкента: Привлечение инвестиций и создание рабочих мест

Шымкент укрепляет позиции как важный инвестиционный центр, активно развивая промышленные зоны и логистическую инфраструктуру, что способствует росту экономики.

В 2023 году объем инвестиций в город составил 661,7 млрд тенге, что на 15,2% превышает показатели предыдущего года. За первые семь месяцев текущего года было привлечено 324,7 млрд тенге, что демонстрирует увеличение на 14%.

В городе функционируют семь крупных промышленных зон общей площадью 1307 гектаров, где реализуется 289 проектов с участием иностранных инвесторов из Турции, Китая, Южной Кореи и Узбекистана. Объем вложений оценивается в 519 миллионов долларов США, что позволило создать более 8,5 тысячи рабочих мест. Инвесторам предоставляются налоговые льготы и доступ к современным инженерным сетям.

Одним из важнейших проектов является создание крупнейшего тепличного комплекса в стране компанией Alarko Holding из Турции. Проект стоимостью 650 миллионов долларов занимает площадь 650 гектаров. На первом этапе будут созданы 1750 рабочих мест, а после завершения всех этапов их количество вырастет до 5000. Комплекс планирует производить до 155 тысяч тонн томатов в год. В дополнение к этому предусмотрено создание образовательного центра для подготовки специалистов в агропромышленном секторе.

Также в городе идет расширение торгово-логистического комплекса на 136 гектаров. Этот объект станет ключевым звеном в транспортной сети южного региона Казахстана благодаря своему расположению на пересечении крупных транспортных артерий, таких как международная трасса "Западная Европа – Западный Китай" и железнодорожная магистраль.

Акимат города запускает еще пять новых промышленных площадок на общей территории 1660 гектаров, которые будут ориентированы на развитие металлургической, легкой, нефтехимической промышленности и логистики. В частности, начато создание индустриальной зоны "Темір", которая займет 1076 гектаров и станет центром тяжелой металлургии. Проектом уже заинтересовались инвесторы из Китая и Узбекистана.

Кроме того, компания Coca-Cola инвестировала 27 миллиардов тенге в расширение своих производственных мощностей. В 2027 году в микрорайоне Шымкент Сити планируется открытие пятизвездочного отеля международной сети Hilton с объемом инвестиций около 35 миллионов долларов.