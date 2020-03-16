Владельцы обменных пунктов объяснили резкий обвал тенге утром

Утром 16 марта доллары в обменных пунктов либо исчезли из продажи, либо торговались по завышенному курсу.

Утром 16 марта в Казахстане сложилась интересная ситуация - буквально за 2 часа курс тенге к доллару изменился на 30 пунктов, цена американской валюты, например, с 410 тенге увеличилась до 440 тенге за доллар. При этом долгое время на KASE не было торгов в паре "доллар-тенге". На специальной пресс-конференции в Алматы владельцы обменных пунктов объяснили утреннее пике национальной валюты, передает корреспондент zakon.kz.

Утром 16 марта доллары в обменных пунктов либо исчезли из продажи, либо торговались по завышенному курсу.

Все данные основаны на официальных данных KASE.

Как вы знаете, KASE начинает свою работу в 10:15 по времени столицы РК и продолжает работу до 17:00. К моменту открытия KASE курс колебался от 410 и выше, продавца на KASЕ не было, первые сделки появились ближе к 12 часам. То есть, с 10:15 до 12 часов в обменных пунктах Казахстана не было никакого понимания, на каком уровне устаканится курс. Первые сделки на KASЕ прошли на отметке, близкой к 435 тенге, начались сделки между банками. От этой цифры обменники стали отталкиваются, - сказал президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев.

То, что курсы были завышенные, говорит о том, что обменники не имели четкого представления, куда двинется курс и на какой цифре остановится.

То, что произошло на табло обменных пунктов, исчезли курсы продажи, где-то не было иностранной валюты, происходило отражение того, что происходило на KASE. Курс устаканился к 12 часам, и с 12:30 в обменных пунктах отказов в проведении сделок уже не было. Если в некоторых обменных пунктах еще не было валюты, это единичные случаи, кассы, значит, вовремя, не подкреплялись, - отметил Галимбаев.

Он добавил, что на данный момент иностранная валюта во всех обменных пунктах есть и все обменники во всех городах Казахстана работают на полную мощность.

Альберт Ахметов

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