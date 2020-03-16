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Жена подарила свою почку мужу на 50-летие

20 февраля в больнице города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир прошла девятичасовая операция по пересадке Стивену почки Трейси.

Фото : The Mirror16 марта 2020, 18:26

Жительница английского города Ротерем, графство Саут-Йоркшир, подарила свою почку на 50-летие нуждавшемуся в пересадке этого органа мужу, передает zakon.kz.

По информации издания The Mirror, в октябре 2018 года врачи диагностировали у Стивена Келси (Stephen Kelsey) редкое аутоиммунное заболевание — АНЦА-ассоциированный васкулит. Из-за этого заболевания красные кровяные тельца вдвое увеличиваются в размерах и атакуют жизненно важные органы. Мужчине приходилось три раза в неделю проходить четырехчасовую процедуру диализа, и ему требовалась пересадка почки.

На 50-летие Стивена его 45-летняя жена Трейси объявила ему, что она подходит в качестве донора. Она пояснила, что это — ее подарок на день его рождения.

Были времена, когда я хотел умереть. Поэтому, когда Трейси сказала, что она сможет быть моим донором, я расплакался, — рассказал Стивен.

20 февраля в больнице города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир прошла девятичасовая операция по пересадке Стивену почки Трейси. Теперь пара восстанавливается дома. Они принимают обезболивающие и смотрят телевизор.

Стивен рассказал, что содержание человека на диализе стоит 110 тысяч фунтов в год (9,8 миллиона рублей), дешевле было пересадить почку.

"Операция была самым тяжелым, что я когда-либо переживал. Мне пришлось навредить человеку, которого я люблю", — сказал он.


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