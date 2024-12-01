В Китае макаке пересадили почку свиньи

В Китае провели успешную операцию по пересадке почки свиньи с редактированным геномом макаке. Работа стала прорывом в области межвидовой трансплантации, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Global Times, трансплантат не отторгался у обезьяны на протяжении 184 дней.

Эксперимент провели специалисты больницы "Тунцзи" при Уханьском научно-технологическом университете Хуачжун.

"В течение пяти месяцев после пересадки пересаженная почка функционировала у макаки совершенно нормально, а различные физиологические показатели в целом находились в пределах нормы", – говорится в публикации.

Долгосрочное функционирование свиных почек у макак после трансплантации было зафиксировано в мире почти в 20 случаях. США стали пионерами клинических испытаний по пересадке свиных почек пациентам с таким заболеванием почек, как уремия.

Ранее китайские ученые уже предпринимали подобные попытки, пересадив трем обезьянам органы генетически модифицированной свиньи, но почки и печень не прижились. Животное погибло спустя две недели.