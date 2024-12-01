Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Китае макаке пересадили почку свиньи

макака, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 14:08 Фото: pixabay
В Китае провели успешную операцию по пересадке почки свиньи с редактированным геномом макаке. Работа стала прорывом в области межвидовой трансплантации, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Global Times, трансплантат не отторгался у обезьяны на протяжении 184 дней.

Эксперимент провели специалисты больницы "Тунцзи" при Уханьском научно-технологическом университете Хуачжун.

"В течение пяти месяцев после пересадки пересаженная почка функционировала у макаки совершенно нормально, а различные физиологические показатели в целом находились в пределах нормы", – говорится в публикации.

Долгосрочное функционирование свиных почек у макак после трансплантации было зафиксировано в мире почти в 20 случаях. США стали пионерами клинических испытаний по пересадке свиных почек пациентам с таким заболеванием почек, как уремия.

Ранее китайские ученые уже предпринимали подобные попытки, пересадив трем обезьянам органы генетически модифицированной свиньи, но почки и печень не прижились. Животное погибло спустя две недели.

Читайте также

астероиды, космос
Квинтиллионы долларов: почему астероиды стоят так дорого
Китай сообщил, когда доставит образцы марсианского грунта на Землю
Китай сообщил, когда доставит образцы марсианского грунта на Землю
иммунитет молодых обезьян-капуцинов снижается из-за действия жары
Тревожные изменения в здоровье обезьян выявили эксперты
Андрей Дюсупов
Китай 2024 год Трансплантация Медицина Наука
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов"Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
пожар в здании парламента Грузии
Участники акции протеста в Тбилиси подожгли здание парламента Грузии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: