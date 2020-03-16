На стационарном карантине в Казахстане – 1536 человек

Всего взято на мониторинг по всем категориям 2745 человек, из них по 1 "а" категории – 1706, по 1 "б" категории – 656, по 2 категории – 383 человека.

В Минздраве рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19:00 16 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрирован еще один случай коронавируса в Казахстане, в городе Алматы. Это женщина, прибывшая из Стамбула.

Всего на сегодняшний день в стране подтверждены 10 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы – восемь случаев, Нур-Султане – два случая. На стационарном карантине – 1536 человек, на домашнем карантине – 1094 человека.

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Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Всего взято на мониторинг по всем категориям 2745 человек, из них по 1 "а" категории – 1706, по 1 "б" категории – 656, по 2 категории – 383 человека.

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Из 2745 человек, взятых на мониторинг, снято с мониторинга - 648 человека.

По состоянию на 16 марта остаются под мониторингом всего 2097 человек.

На настоящий момент госпитализировано 132 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 "Б" категории – 40 человек, по 2 категории – 43 человека, по 3 категории – 49 человек.

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В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму.

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Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия.

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Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.



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Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

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Официальную информацию вы можете прочитать на сайте и официальной странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

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