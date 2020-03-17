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Единственная в Европе страна без коронавируса закрыла въезд

Правительство Черногории приняло ряд новых мер по борьбе с инфекцией.

Фото : zametki-turista.com17 марта 2020, 01:39

Черногория полностью закрыла границы для въезда иностранцев на 15 дней, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Черногория остается последней страной в Европе без коронавируса. Правительство приняло ряд новых мер по борьбе с инфекцией.

Так, в качестве меры по предотвращению пандемии коронавируса в стране закрываются все отели и рестораны, также вводится ограничение на число покупателей в магазинах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

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