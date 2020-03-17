Еще три новых случая коронавируса выявили в Казахстане

Случаи зарегистрированы в Алматы.

Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы – 11 случаев, в Нур-Султане – два случая, - сказано в сообщении.

Накануне вечером стало известно о прибытии в Алматы женщины из Стамбула, у которой подтвердился коронавирус.

О первых двух фактах инфицирования в стране сообщили 13 марта, оба человека прибыли в Алматы.

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