Еще три новых случая коронавируса выявили в Казахстане
Случаи зарегистрированы в Алматы.
Фото : zakon.kz17 марта 2020, 09:14
Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает zakon.kz.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы – 11 случаев, в Нур-Султане – два случая, - сказано в сообщении.
Накануне вечером стало известно о прибытии в Алматы женщины из Стамбула, у которой подтвердился коронавирус.
О первых двух фактах инфицирования в стране сообщили 13 марта, оба человека прибыли в Алматы.
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