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Двухлетняя девочка: подробности о новых случаях коронавируса в Алматы

Один ребенок и двое мужчин.

Фото : Азаттык17 марта 2020, 09:54

Официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип сообщил детали о трех новых случаях коронавируса в Алматы, передает zakon.kz.

Первый случай - это ребенок, девочка, 2018 года рождения. Прилетела 13 марта рейсом Берлин - Минск - Алматы. Госпитализирована в детскую инфекционную больницу.

Второй случай - мужчина, 1966 года рождения. Прибыл из Москвы 10 марта.

Третий случай, мужчина, 1965 года рождения, тоже с рейса из Москвы.

На данный час в Алматы 11 случаев коронавируса. Всего в стране на 17 марта зарегистрировано 13 случаев.

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