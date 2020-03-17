Доллар продают в обменниках по 439,5-440 тенге

Между тем, на вечерних торгах 16 марта на KASE был установлен курс доллара на вторник в размере 434,68 тенге.

Доллары продают в обменных пунктах Алматы и Нур-Султана по 439-440 тенге, передает zakon.kz.

По данным kurs.kz на 10.00, доллар в частных обменниках столицы стоит 440 тенге, в обменных пунктах Алматы по 439-439,5 тенге. Покупка валюты в пределах 434-437 тенге за доллар.

Алматы

Между тем, на вечерних торгах 16 марта на KASE был установлен курс доллара на вторник в размере 434,68 тенге.

Напомним, утром 16 марта буквально за 2 часа курс тенге к доллару изменился на 30 пунктов, цена американской валюты с 410 тенге увеличилась до 440 тенге за доллар. При этом долгое время на KASE не было торгов в паре "доллар-тенге". Многие обменники прекратили покупку и продажу долларов.

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