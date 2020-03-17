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Курс доллара вырос на торгах до 435,73

В обменниках доллар покупают/продают по 436-438,5 тенге.

Фото : zen.yandex.ru17 марта 2020, 11:32

На торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 435,73 тенге, поднявшись на 1,05 тенге со вчерашнего дня, передает zakon.kz.

В обменниках доллар покупают/продают по 436-438,5 тенге, евро - 485-495 тенге..

Ранее сообщалось, что с утра 17 марта стоимость американской валюты в обменных пунктах Алматы и Нур-Султана составляла 439-440 тенге.

Напомним, утром 16 марта буквально за 2 часа курс тенге к доллару изменился на 30 пунктов, цена американской валюты с 410 тенге увеличилась до 440 тенге за доллар. При этом долгое время на KASE не было торгов в паре "доллар-тенге". Многие обменники прекратили покупку и продажу долларов.


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