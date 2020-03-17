Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Еще 14 человек с коронавирусом выявили в Нур-Султане

Людей изолировали.

Фото : netimes17 марта 2020, 12:16

Стало известно о 14 новых случаях коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в городе Нур-Султане. Эти пациенты сегодня помещены на карантин, и в рамках их обследования у них подтвержден диагноз. Все контактные лица по этим 14 пациентам определены. В данный момент проводится их карантинизация и изоляция, - сказал Биртанов.

Он сообщил, что ситуация находится под контролем правительства.

Утром 17 марта стало известно о трех новых фактах коронавируса в Алматы.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Из них в Алматы – 11 случаев, в Нур-Султане – 16.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты