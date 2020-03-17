Услуги ЦОНов переводят в электронный формат

80% госуслуг можно получить через интернет, не обращаясь в ЦОН.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев призвал получать госуслуги в режиме онлайн, передает zakon.kz.

Друзья, в ситуации, когда министерство здравоохранения рекомендует сократить физические контакты, чтобы предотвратить распространение коронавируса, призываю вас переходить в онлайн. Получайте госуслуги через eGov или eGov mobile, пользуйтесь онлайн-образовательными ресурсами, заказывайте покупки онлайн и минимизируйте оплаты наличными, - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 80% госуслуг можно получить через интернет, не обращаясь в ЦОН.

В срочном порядке госорганы приступают к переводу в онлайн замену паспортов, удостоверений, получение пособий, выплат, и услуг ЗАГС, за которыми казахстанцы часто обращаются в центры.

"На мобильное приложение будет выведено водительское удостоверение, техпаспорт, свидетельства по актам гражданского состояния, которые вы сможете демонстрировать через смартфон. Для расширения доступа населения к электронным услугам в ближайшее время будет доступна возможность получения ЭЦП без посещения ЦОН, этот вопрос мы уже согласовали с заинтересованными госорганами. Параллельно мы усиливаем работу кол-центра 1414 и сервисов электронного правительства, чтобы вы могли получать услуги онлайн бесперебойно", - пояснил Жумагалиев.

Для минимизации контактов в госорганах все совещания сегодня переводятся в формат видеоконференцсвязи.

Всем центральным и местным госорганам, в ходе комиссии по обеспечению режима ЧП, поручено исключить подписание и согласование всех видов документов на бумаге. Параллельно прорабатывается техническая возможность для удаленной работы госслужащих в случае необходимости, - сказал министр.

В образовательных учреждениях переходят на дистанционный формат. Акиматам поручено увеличить каналы связи для организаций образования.

Учитывая возникшую ситуацию, операторы связи переходят на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить непрерывность работы сетей и своевременное расширение пропускной способности.

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