Шымбулак закрыли
Согласно указу Президента РК о введении в стране чрезвычайного положения.
Фото : olympic.kz17 марта 2020, 14:21
ГЛК "Шымбулак" закрыт до 15 апреля, передает zakon.kz.
Уважаемые гости курорта, Шымбулак! Согласно указу Президента РК о введении в стране чрезвычайного положения, курорт приостанавливает свою деятельность с 18 марта по 15 апреля 2020 года! Ваша безопасность и здоровье являются для нас приоритетом! - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что все ТРЦ MEGA закрыты.
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