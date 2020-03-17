Состояние 11 заболевших коронавирусом в Алматы удовлетворительное

Все получают лечение по протоколу.

Все заболевшие коронавирусом в Алматы получают лечение в полной мере, сообщил Тлеухан Абильдаев, передает zakon.kz.

В настоящее время в городе зарегистрировано 11 случаев заболеваний коронавирусом. Все получают лечение по протоколу. Их состояние оценивается, как удовлетворительное. Все граждане, контактировавшие с ними, помещены на карантин, - сказал руководитель Управления общественного здоровья Алматы.

По его словам, все, кто изолирован, на постоянной основе обзваниваются врачами.

Рекомендую на протяжении срока придерживаться карантина, воздержаться от контактов, - заключил он.

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