Подробности о новых зараженных коронавирусом в Алматы

Двое выявленных - это люди, контактировавшие с ранее зараженным.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге в РСК сообщил детали о новых случаях коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, вчера, 16 марта, был подтвержден еще один случай коронавируса в Алматы. Это женщина, 1986 г.р., которая прибыла из Стамбула 15 марта в 6 утра.

Так как она прилетела из страны, которая не относится к категориям стран, неблагоприятных по коронавирусу, она не была помещена на карантин на дому. Вчера подтвердились ее анализы. Она была помещена в изоляцию. На сегодня найдены все контактные помещены на карантин.

Сегодня выявлены еще три случая. Один из них ребенок, 2018 года рождения. Он прибыл чартерным рейсом Куршавель - Берлин - Алматы. Данный рейс прилетел 13 марта. Весь борт был помещен из аэропорта на карантин. Состояние ребенка удовлетворительное.

Еще двое выявленных - это люди, которые были помещены на изоляцию в инфекционную больницу в результате контакта с человеком, у которого ранее был подтвержден коронавирус.

Таким образом на сегодня в Алматы зарегистрировано 11 подтвержденных случаев. У все пациентов состояние оценивается как удовлетворительное.

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