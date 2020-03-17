Управздрав столицы о введении ЧС: мы проанализируем и примем решение

Об этом они дополнительно сообщат.

Руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова на вопрос о введении ЧС в Нур-Султане, ответила, что власти примут решение после анализа ситуации, передает zakon.kz.

Сейчас мы проанализируем именно число контактных. В основном - это завоз, мы их снимаем с рейса. Проанализируем и в дальнейшем примем определенные меры. Дополнительно сообщим, - ответила она.

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