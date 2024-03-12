Аким ЗКО: Приму кадровые решения, если не будете заниматься инвестпроектами

По данным Управления предпринимательства Западно-Казахстанской области, в рамках привлечения инвестиций в регион в прошлом году запущено 45 проектов, в результате чего создана 1 тыс. новых рабочих мест. В целом, по итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 16,4% и составил 645,6 млрд тенге. Большая часть из них – инвестиции, привлеченные через Карачаганакское месторождение.

Между тем, следует отметить, что работа по привлечению инвестиций со стороны городов областного значения и районов ведется медленно. Так, более половины районов имеют проекты в пределах суммы 1 млрд тенге, а проекты, представленные в Букейординском, Каратобинском, Казталовском, Чингирлауском районах, находятся на низком уровне (ниже 205 млн тенге).





Аким области Нариман Турегалиев отметил важность работы по привлечению инвестиций и поручил усилить деятельность в этом направлении.