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Аким ЗКО: Приму кадровые решения, если не будете заниматься инвестпроектами

Аким ЗКО: Приму кадровые решения, если не будете заниматься инвестпроектами, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:19 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провел совещание по вопросам привлечения инвестиций в регион.
По данным Управления предпринимательства Западно-Казахстанской области, в рамках привлечения инвестиций в регион в прошлом году запущено 45 проектов, в результате чего создана 1 тыс. новых рабочих мест. В целом, по итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 16,4% и составил 645,6 млрд тенге. Большая часть из них – инвестиции, привлеченные через Карачаганакское месторождение.
Аким ЗКО: Приму кадровые решения, если не будете заниматься инвестпроектами, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:19

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Между тем, следует отметить, что работа по привлечению инвестиций со стороны городов областного значения и районов ведется медленно. Так, более половины районов имеют проекты в пределах суммы 1 млрд тенге, а проекты, представленные в Букейординском, Каратобинском, Казталовском, Чингирлауском районах, находятся на низком уровне (ниже 205 млн тенге).

Аким области Нариман Турегалиев отметил важность работы по привлечению инвестиций и поручил усилить деятельность в этом направлении.
"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил сформировать прочную промышленную основу страны и реализовать эффективные инвестиционные проекты в каждом регионе. Поэтому нам необходимо реализовать конкретные инвестпроекты по дальнейшей диверсификации экономики области, в том числе по привлечению инвестиций", – сказал Нариман Турегалиев.
Несмотря на то, что город Уральск является областным центром, по итогам 2023 года объем частных инвестиций в основной капитал уменьшился на 6,8% (83 млрд тенге). Также низкие показатели наблюдаются в ряде районов.
Аким ЗКО: Приму кадровые решения, если не будете заниматься инвестпроектами, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:19

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Глава региона предупредил, что работа каждого акима района, каждого руководителя управления должна быть связана с привлечением инвестиций.

"Буду принимать кадровые решения, если не будете заниматься инвестпроектами. Нужны конкретные проекты. Нужен результат", – отметил аким области.

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