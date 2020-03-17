Коронавирус и курение - есть связь?

О научных данных о том, что курящие люди меньше подвержены риску заражения коронавирусом, мне не известно.

Гендиректор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов заявил, что курильщики попадают в группу риска заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

Как пишет detaly.co.il, его поддержала израильская Ассоциации врачей. Они утверждают: множатся доказательства того, что курильщики наиболее подвержены риску осложнений, вызванных коронавирусом.

Фактически, как пишет издание, израильские врачи и минздрав делают выводы на основании всего одного случая: у 38-летнего водителя туристического автобуса, находящегося в тяжелом состоянии, отсутствовали фоновые заболевания, но, как выяснилось, он заядлый курильщик кальяна.

Можно ли на этом основании сделать вывод, учитывая тот факт, что на данном этапе в Израиле известно о 39 инфицированных?

Данные об этом, собранные в других странах, не позволяют прийти к однозначному выводу - слишком мало фактической информации. В Китае, например, ученые пришли к предварительным выводам, что курильщики в 20 раз меньше рискуют заразиться коронавирусом, чем некурящие.

В статье "Клинические характеристики 140 пациентов, инфицированных COVID-19 в Ухане", опубликованной на сайте Европейской академии по аллергологии и клинической иммунологии, сказано, что ученые изучили больных в Ухане и пришли к единому мнению: из 140 пациентов только двое курили. Это составляет всего 1,4% от всех обследованных. При этом ученые добавляют, что выборка маленькая и данные требуют дополнительной проверки.

Опять же, специалисты склонны видеть косвенную связь между курением и вероятностью заболеть при анализе уровня смертности в Китае.

Если риск заражения коронавирусом для мужчин и женщин примерно одинаков, то уровень смертности от болезни среди мужчин составил 2,8 %, среди женщин – 1,7 % (согласно данным анализа Центра контроля и профилактики заболеваний Китая). Так как в Китае наибольшее число курильщиков в мире - в стране курят около 2 % женщин и более половины взрослых мужчин, то можно предположить, что именно курильщики являются группой риска. Но только предположить.

Что можно сказать наверняка на данном этапе, так это то, что в зоне риска заражения коронавирусом находятся люди, страдающие артериальной гипертонией и сахарным диабетом.

Кроме того, вирусные заболевания, которые поражают дыхательную систему, чаще всего встречаются у людей с ослабленным дыхательным аппаратом, имеющих уже бронхиальную астму, аллергию или хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Также известно, что вирус почти не затрагивает детей, но при этом почти половине пациентов было более 65 лет.

О научных данных о том, что курящие люди меньше подвержены риску заражения коронавирусом, мне не известно, но вот данные о том, что смертность среди курильщиков выше, чем смертность среди некурящих, есть, поэтому коронавирус, наоборот, опаснее для тех, кто курит, - рассказал Лукашев РИА Новости.

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