Обращение акима Алматы Бакытжана Сагинтаева

В связи с введением в городе режима карантина.

Аким Алматы выступил с обращением в связи с введением в городе режима карантина, передает zakon.kz.

17 марта стало известно о том, что в Нур-Султане и Алматы с 19 марта вводится режим карантина.

Предлагаем видео обращения.

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