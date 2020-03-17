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Обращение акима Алматы Бакытжана Сагинтаева

В связи с введением в городе режима карантина.

Фото : пресс-служба акима Алматы17 марта 2020, 17:02

Аким Алматы выступил с обращением в связи с введением в городе режима карантина, передает zakon.kz.

17 марта стало известно о том, что в Нур-Султане и Алматы с 19 марта вводится режим карантина.

Предлагаем видео обращения.


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