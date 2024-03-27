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Законодательство РК

В Алматы сократилась площадь карантинной зоны с опасными растениями и насекомыми

В Алматы сократилась площадь карантинной зоны с опасными растениями и насекомыми, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 15:19 Фото: wikimedia
Акимат города подготовил изменения в постановление акимата от 30 октября 2017 года "Об установлении карантинной зоны с введением карантинного режима на территории города Алматы", сообщает Zakon.kz.

"Установить карантинную зону с введением карантинного режима на территории города Алматы в разрезе районов по видам карантинных объектов на общей площади 56,71325 га земли", – говорится в документе.

Как следует из приложения, в городе выявлено несколько очагов опасного карантинного растения "Амброзии полыннолистной" и паразитического растения "Повилика тонкостебельная", все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков.

В основном очаги этих растений обнаружены в Алатауском, Ауэзовском, Наурызбайском и Медеуском районах. Общая площадь заражения амброзией составила 20,54 га, а повиликой – 15,17325 га.

Кроме того, в парке Ганди, Ботаническом саду, Парке первого президента и роще Баума выявлены вредители растений Калифорнийская щитовка и Восточная плодожорка, по которым также будут проводиться карантинные мероприятия.

При этом в пояснительной записке отмечается, что по результатам систематических обследований на территории города Территориальной инспекцией Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК не выявлены карантинные объекты на общей площади 159,62313 га.

"В случае, если на протяжении трех лет с момента установления карантинной зоны не выявлены карантинные объекты, карантинная зона с данной территории снимается по представлению ведомства уполномоченного органа", – говорится в пояснении.

На данный момент карантинные объекты занимают общую площадь 56,71325 га.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 апреля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Алматы акимат
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