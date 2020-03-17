В Алматы приостановят работу детских садов

Ради безопасности.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подробно рассказал о режиме ЧП в Казахстане и введении карантина в Алматы, передает zakon.kz.

По его словам, закроют детские сады.

Мы должны действовать немедленно. Карантин вводится с 19 марта. Проводятся масштабные работы. На время карантина работа детских садов приостановлена, - сказал Сагинтаев.

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