В Алматы приостановят работу детских садов
Ради безопасности.
Фото : 24.kz17 марта 2020, 17:11
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подробно рассказал о режиме ЧП в Казахстане и введении карантина в Алматы, передает zakon.kz.
По его словам, закроют детские сады.
Мы должны действовать немедленно. Карантин вводится с 19 марта. Проводятся масштабные работы. На время карантина работа детских садов приостановлена, - сказал Сагинтаев.
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