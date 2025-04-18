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Общество

Ботанический сад в Алматы приостановит работу

Ботсад Алматы, график, работы, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:54 Фото: pexels
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы сделала важное заявление. 21 апреля 2025 года сад будет закрыт для посещения в связи с проведением плановой санитарной обработки территории, сообщает Zakon.kz.

В остальные дни график работы остается без изменений:

  • ежедневно с 09:00 до 20:00;
  • технический перерыв в работе кассы: 15:00-15:30.

Стоит лишь обратить внимание: санитарный день может быть перенесен по техническим причинам или в случае совпадения с праздничным днем.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:54
Ботсад Алматы объявил о запрете для посетителей

16 апреля стало известно, что в самом центре сада сейчас цветет груша Каллери "Шантеклер", которая напоминает живой тоннель из цветов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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