Ботанический сад в Алматы приостановит работу
Фото: pexels
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы сделала важное заявление. 21 апреля 2025 года сад будет закрыт для посещения в связи с проведением плановой санитарной обработки территории, сообщает Zakon.kz.
В остальные дни график работы остается без изменений:
- ежедневно с 09:00 до 20:00;
- технический перерыв в работе кассы: 15:00-15:30.
Стоит лишь обратить внимание: санитарный день может быть перенесен по техническим причинам или в случае совпадения с праздничным днем.
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