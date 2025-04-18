Ботанический сад в Алматы приостановит работу

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы сделала важное заявление. 21 апреля 2025 года сад будет закрыт для посещения в связи с проведением плановой санитарной обработки территории, сообщает Zakon.kz.

В остальные дни график работы остается без изменений:

ежедневно с 09:00 до 20:00;

технический перерыв в работе кассы: 15:00-15:30.

Стоит лишь обратить внимание: санитарный день может быть перенесен по техническим причинам или в случае совпадения с праздничным днем.

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16 апреля стало известно, что в самом центре сада сейчас цветет груша Каллери "Шантеклер", которая напоминает живой тоннель из цветов.