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Названа главная цель карантина в Алматы

Главная цель карантина в Алматы - остановить распространение инфекции.

Фото : orenburg.media17 марта 2020, 17:25

В своем обращении аким Алматы Бакытжан Сагинтаев объяснил главную цель введения карантина в Алматы, передает zakon.kz.

Динамика распространения высокая. На 17 марта в Алматы зарегистрировано уже 11 случаев коронавируса. Быстрорастущая угроза населению города заставляет нас действовать без промедления. Поэтому я внес в государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения предложение о введении в городе карантина. Час назад такое решение принято, - сказал аким города.

В городе Алматы карантин вводится с 00.00 19 марта

Главная цель карантина в Алматы - остановить распространение инфекции. Задача: прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строго режима карантина внутри города. Основные меры включают: масштабные противоэпидемические мероприятия в мегаполисе через механизм самоизоляции и домашнего карантина, блокировку мест заражения мойкой и дезинфекцией улиц тротуаров, - сказал Сагинтаев.


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