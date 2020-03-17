В России увеличилось число заражений коронавирусом до 114

Пять из них - выздоровели.

Фото : Pixabay

В России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости". В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них 5 уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, - сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что в РФ идентифицированы 95% людей из очагов коронавирусной эпидемии.

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